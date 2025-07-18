Валдас Дамбраускас: "Оба матча прошли в равной борьбе"

Главный тренер "Сабаха" Валдас Дамбраускас прокомментировал итог противостояния с "Целе" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передает İdman.biz, на послематчевой пресс-конференции специалист подчеркнул, что оба поединка были равными по содержанию и напряженности:

"Поздравляю "Целе" с выходом в следующий раунд. Думаю, в обеих играх шла равная борьба. Считаю, что гол, пропущенный в последние секунды матча в Баку, останется в памяти — ведь он был забит буквально в самом конце. Что касается сегодняшнего матча, могу только похвалить своих футболистов. Я высоко ценю их самоотдачу и борьбу. Мы вышли на поле и первыми забили гол. В тот момент появилась надежда, что мы можем что-то изменить. "Целе" подготовил для нас сюрпризы, особенно в эпизодах, когда владел мячом. Сегодня они играли с одним опорным полузащитником. После нашего гола в начале первого тайма нам было трудно контролировать ситуацию. Затем мы изменили тактическую расстановку и попытались закрыть свободные зоны. Тем не менее соперник продолжал оказывать давление своими быстрыми атаками."

Напомним, в ответной встрече, прошедшей в Словении, азербайджанский клуб сыграл вничью со счетом 3:3, а по сумме двух встреч уступил со счетом 5:6.

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