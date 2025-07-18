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Эльмар Бахшиев доволен итогами сбора "Араз-Нахчывана" в Турции

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2025 01:35
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Эльмар Бахшиев доволен итогами сбора "Араз-Нахчывана" в Турции

Главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев остался доволен итогами тренировочного сбора в Турции.

Как передает İdman.biz, наставник команды прокомментировал победу со счетом 3:2 над турецким "Трабзонспором".

"Это была наша последняя контрольная игра в Турции. Мы планировали подбирать соперников от более слабых к более сильным. В игре с таким серьезным клубом, как "Трабзонспор", хотели проверить нашу готовность к официальным матчам. Футболисты старались применять на практике наработанные элементы и не повторять прежние ошибки. В целом я доволен тем, как ребята поработали. Думаю, сбор получился полезным", - отметил специалист.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги конференций "Араз-Нахчыван" сыграет с греческим "Арисом".

İdman.biz

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