"Нефтчи" сыграл вничью в первом матче на сборе в Польше

Сегодня футбольный клуб "Нефтчи" провел первый контрольный матч в рамках предсезонного сбора в Польше. Соперником бакинцев стал израильский "Хапоэль" из Тель-Авива, сообщает İdman.biz.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Уже на первой минуте капитан "Нефтчи" Эмин Махмудов открыл счет, но соперник сумел восстановить равновесие до перерыва.

В стартовом составе на поле вышли: Эмиль Балаев (к), Сесси Д'Алмейда, Эмиль Сафаров, Эмин Махмудов, Бассала Самбу, Эльвин Бадалов, Мурад Хачаев, Луис Ортис, Мустафа Сек, Алекс Фернандес и Алексей Штогрин.

Во втором тайме тренерский штаб команды задействовал и других футболистов: Рзу Джафарова, Мурада Мамедова, Хордана Ресабалу, Реносукэ Охори, Эдвина Куча, Гасана Махмудова, Рамиля Шейдаева и Эльвина Джамалова.

В рамках польского сбора "Нефтчи" также предстоят контрольные матчи против польской "Термалики" (22 июля), греческого "Астераса" (27 июля) и кипрского АЕЛ (1 августа).

İdman.biz