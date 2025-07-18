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Самир Абасов: "Мы знаем, что в таком состоянии ноги не слушаются"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Июля 2025 01:45
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Самир Абасов: "Мы знаем, что в таком состоянии ноги не слушаются"

Главный тренер футбольного клуба "Нефтчи" Самир Абасов прокомментировал результат товарищеской встречи с тель-авивским "Хапоэлем", завершившейся вничью 1:1. Игра стала первой для бакинской команды после длительного перерыва и прошла в рамках учебно-тренировочного сбора в Польше.

Как передает İdman.biz, специалист отметил, что матч стал возможностью проверить физическое состояние футболистов на фоне нагрузок. "Мы и сами были футболистами, знаем, что в таком состоянии ноги не слушаются. Но это нормально. Накануне у нас было две тренировки, и мы сознательно не акцентировали внимание на тактике — главное сейчас физика", — отметил Абасов.

По его словам, команда будет постепенно набирать форму и подходить к старту сезона во всеоружии. Тренер выразил удовлетворение тем, как игроки справились с задачами на фоне усталости, и подчеркнул, что подобные матчи являются частью подготовительного процесса.

İdman.biz

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