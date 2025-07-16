"Нефтчи" не сможет стать чемпионом в ближайшие пять лет - прогноз искусственного интеллекта на Премьер-лигу

До старта нового сезона Премьер-лиги Азербайджана по футболу осталось меньше месяца.

В следующем сезоне после долгого перерыва в чемпионате сыграют 12 команд. Жеребьевка первенства, которое начнется 15 августа, пройдет 18 июля.

Если посмотреть на последние сезоны Премьер-лиги, можно увидеть явное доминирование «Карабаха». Команда под руководством Гурбана Гурбанова выигрывала титул четыре сезона подряд, а за последние 12 сезонов - 11 раз. Команда заняла второе место лишь в сезоне 2020/2021. В том году другая титулованная команда Премьер-лиги, «Нефтчи», сумела стать чемпионом. Но интересно, изменится ли чемпион в ближайшие годы?

Как сообщает İdman.biz, Telegraf направил запрос искусственному интеллекту ChatGPT по этому поводу.

Искусственный интеллект предсказал, что «Карабах» продолжит доминировать в ближайшие годы. Сильный состав и еврокубковый опыт команды делают их недосягаемыми для соперников. Команда победит в сезонах 2025/2026 и 2026/2027, но в последующие годы будет переживать спад. Процесс смены поколений в команде будет сложным.

«Сабах», в составе которого сильные испанские, сербские и грузинские легионеры, воспользуется спадом «Карабаха» и впервые в своей истории выиграет Премьер-лигу Азербайджана в сезоне 2027/2028. По прогнозам искусственного интеллекта, молодой испанский главный тренер приведет команду к чемпионству. Интересно, что одним из помощников нынешнего главного тренера «Сабаха» Валдаса Дамбраускаса является 32-летний испанец Кристиан Себальос. Он выступал за «Сабах» в сезонах 2021-2024 годов.

Ожидается, что «Карабах» вернется на вершину турнирной таблицы в сезоне 2028/2029.

По данным искусственного интеллекта, болельщикам «Нефтчи» придется ждать чемпионства до сезона 2029/2030. «Черно-белые» станут чемпионом, вернув полюбившегося болельщикам главного тренера. Одним из помощников главного тренера станет нынешний капитан команды Эмин Махмудов.

«Карабах» вновь станет чемпионом в сезоне 2030/2031.

В следующем году в истории Азербайджанской Премьер-лиги появится новый чемпион. «Зиря» завершит сезон на первом месте благодаря удачным трансферам. «Орлы» пропустят меньше всех в сезоне. Это станет возможным благодаря основному вратарю сборной Грузии.

«Карабах» вновь выиграет чемпионский трофей в сезоне 2032/2033. Опыт команды сыграет ключевую роль в победе в последних турах.

В сезоне 2033/2034 «Сабах» во второй раз в своей истории станет чемпионом. После окончания чемпионата игроки команды перейдут в швейцарские и чешские клубы.

«Карабах» отпразднует очередное чемпионство в сезоне 2034/2035. Это станет возможным благодаря польскому тренеру, который возглавит команду сезоном ранее.

Таким образом, по данным искусственного интеллекта ChatGPT, в течение следующих 10 сезонов «Карабах» одержит шесть побед, «Сабах» — две, а «Нефтчи» и «Зиря» по одному разу выиграют Премьер-лигу Азербайджана.

İdman.biz