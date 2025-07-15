Рауф Аллахвердиев, отстраненный от судейства: "АФФА приняла это решение по просьбе "Сабаха" - ИНТЕРВЬЮ

Азербайджанский судья Рауф Аллахвердиев пожизненно отстранён от футбола. Причиной послужила серьёзная ошибка, допущенная им второго апреля в полуфинальном матче Кубка Азербайджана между «Нефтчи» и «Сабахом» в прошлом сезоне.

İdman.biz сообщает, что Аллахвердиев дал сенсационное интервью Telegraf о подробностях своего наказания и сути проблемы:

— В прессе появилась информация об отстранении вас от судейства. Что произошло?

— На данный момент мне официально не сообщили. Но позвонили из судейского департамента АФФА и сообщили об отстранении от судейства. Ни председатель комитета, ни официальный представитель не назвали причину. Они просто сказали, что такое решение приняла АФФА. Кто принял это решение? Мне это тоже неизвестно. Меня отстранили от судейства, но причина неизвестна.

— В первом матче полуфинала Кубка Азербайджана столкновение защитника «Нефтчи» Юри Матиаса в штрафной площади с нападающим «Сабаха» Джой-Лэнс Микелсом вызвало серьёзные обсуждения...

— В мае у меня была встреча с исполнительным вице-президентом АФФА Сарханом Гаджиевым и генеральным секретарём Джахангиром Фараджуллаевым. Они спросили меня, как произошёл этот эпизод, и я объяснил. Судьи во всём мире могут ошибаться, любой может. В том матче мы вынесли решение против «Сабах», хотя «Нефтчи» проиграл. Генеральный секретарь сказал мне, что у нас нет доказательств, но мы считаем, что вы были предвзяты. Затем мне позвонили из АФФА и сообщили об отстранении от судейства. Вероятно, причина в этом.

— Наказание распространяется только на матчи Премьер-лиги, или вы вообще не можете судить?

— В целом, моя судейская деятельность прекращена. После этого решения я хотел встретиться с генеральным секретарём, но он меня не принял. Если всех отстранять от судейства за одну ошибку, то в Азербайджане вообще не останется судей. Если заглянуть на официальный сайт АФФА, то видно, как мало судей. Какие молодые кадры придут на работу после этого инцидента?!

– Что же произошло в том эпизоде, что VAR не смог правильно оценить его?

– В тот момент передо мной было 5-6 ракурсов, я их все просмотрел. Я посчитал, что один игрок не полностью наступил на другого. Возвращаться к этому эпизоду после начала игры тоже неправильно. ФИФА этого не допускает. Там я сказал, что был пенальти и что я допустил ошибку, не назначив его. Я объяснил инцидент, сказал, что ошибся. Я понял свою ошибку, я объяснил её окружающим. Другими словами, каждый может ошибаться.

— Вы являетесь штатным сотрудником АФФА?

— Да. Мне тогда сказали, что я не получу зарплату за последний месяц. Хотя решение было принято первого июля, меня тогда не уведомили. 14 июля появилась новость об отстранении.

— Помимо вас, на игре присутствовали ваши помощники и главный судья Алияр Агаев. Разве они не сказали, почему никто не смог правильно оценить этот эпизод?

— Я тоже об этом думаю. Если так, то всем шести судьям не должны давать игры. На каком основании пятерым дают судить, а одного из них отстраняют от судейства? Это, по сути, предвзятое решение.

— Был ли наказан Кямран Байрамов, который был вместе с вами в VAR?

— Нет. Генеральный секретарь спросил меня, чем ваши помощники вам не помогли? Я ответил, что помогали, но я остался при своём решении и не стал его менять.

– Играл ли главный судья Алияр Агаев какую-либо роль в принятии этого решения?

– Нет, никакой роли он не играл. Я сам принимал решение. Как я уже сказал, не видел, чтобы на ногу игрока полностью наступили. Если бы видел, то, вероятно, принял бы соответствующее решение. В других играх были такие эпизоды. Иногда нам было сложно определиться, назначать пенальти или нет. Даже если в тот момент пенальти был, я его не видел и принял неверное решение. Каким бы ни было наказание, я готов его отбыть. Но меня не могут внезапно отстранить от судейства. Такого не бывает нигде в мире.

– Вас обвинили в предвзятости. Но не думаете ли вы, что это решение принято не в вашу пользу?

– Конечно, все видят, что это решение принято не в мою пользу. Это произошло в игре с «Сабахом», и ничего подобного не было в играх с другими командами. Например, до меня в матче «Сумгайыт» – «Сабах» арбитром был Алияр Агаев, а VAR – Рашад Ахмедов. В пользу «Сумгайыта» должен был быть назначен пенальти, но этого не произошло. Ну, если это была предвзятость, то и тогда надо было думать так…

– Вы и сами чувствуете, что клуб «Сабах» имеет большее влияние на АФФА?

– Да. Он имеет прямое влияние на Судейский комитет. Это видно по этому решению.

– Судейский комитет АФФА тоже не сам по себе, его возглавляет Франк де Блекере…

– Получается, у него тоже нет права голоса. Я так понимаю. Представьте себе, меня отстраняют, и ни председатель комитета, ни Омар Пашаев ничего по электронной почте не сообщают. Сотрудник комитета, который просто расследует дело о грубой игре, говорит, что Рауфа Аллахвердиева отстраняют от судейства. Он человек, который не играет никакой роли, когда отстраняют от судейства. Обычно председатель судейского комитета предоставляет информацию, отправляет электронное письмо и объясняет причину.

- Не думаете ли вы, что события развивались соответствующим образом с самого начала, и на финал кубка был вызван тот судья, которого хотел видеть «Сабах»...

- Поверьте, я видел, что там тоже были спорные эпизоды. Игрок «Сабаха» коснулся мяча рукой, на это не обратили внимания, был офсайд, м на это не обратили внимания. Был эпизод, когда Торалу Байрамову наступили на ногу, и это не учли. Они также фактически допустили ошибки. Значит, это тоже предвзятость? Если так рассуждать, давайте отстраним всех судей.

- Есть ли судьи, которых наказывают, помимо вас?

- Нет. Наказывают, то есть не назначают их на одну или две игры. Председатель судейского комитета сказал мне, что я сужу хорошо, и все мои оценки удовлетворительные.

– После матча «Нефтчи» – «Сабах» главный тренер Василий Березуцкий тоже был вами недоволен и даже ушёл, не дожидаясь вопросов журналистов на пресс-конференции. Говорилось, что президент клуба «Сабах» Магсуд Адыгезалов спустился в судейскую комнату после игры...

– Нет, этого не было. Не буду врать. Мы не видели Адыгезалова, и не вели с ним диалог на эту тему. Вероятно, они сами выразили свои претензии комитету.

– Главные тренеры тоже жалуются на судей. Разве вы сами не сталкивались с такими ситуациями?

– Они могут жаловаться. Когда возникает жалоба, она докладывается судейскому комитету, и он принимает решение. В этом случае они могут наложить наказание на неделю или две и не выпускать вас на матчи. Но они решили отстранить от судейства. Где это видано?!

- Разве у вас не было дисквалификации на один-два матча в прошлом сезоне?

- У меня пока не было дисквалификаций. Руководство тоже было довольно, я хорошо судил все матчи. Просто они вынесли такое суровое решение в отношении меня из-за одной ошибки. Вот что мне не нравится.

- Вы мало были главным судьей, в основном работали на VAR...

- Я судил четыре матча за сезон как арбитр. Хорошо справлялся с VAR, поэтому Комитет сказал мне, что ты хорошо справляешься, и нам нужен арбитр VAR. У них также была идея отправить меня в ФИФА, а потом случилось то, что случилось.

- Вы считаете, что это решение было принято по просьбе клуба «Сабах»?

- Ничего другого, это стопроцентно так. Все, кто сейчас занимается судейством, допускают ошибки в матчах. Поэтому, если отстранять от судейства, то нужно всех судей выгнать. Почему бы их не выгнать?

— Вы сказали, что судите много лет. Оказывается, опыта у вас достаточно...

— Мне 32 года, и я работаю с 17 лет. Я сужу матчи Премьер-лиги с 2020 года. Я был арбитром VAR в финале Кубка Азербайджана сезона 2023/2024 между «Карабахом» и «Зиря». У меня есть будущее, просто эти случаи не позволяют ему осуществиться. У меня дома двое детей, кто о них позаботится? Я так много прилагал усилий, посвятил этому свои годы.

— Вы навлекли на себя гнев «Сабаха», и все ваши усилия были напрасны...

— Что я могу сказать... Я считаю, что одна команда не должна оказывать такого влияния на АФФА, другие команды и прессу. Власть важна, но интеллект важнее. У вас может быть власть, но интеллект должен быть важнее всего остального. У «Сабаха» власти достаточно. Но лучше бы при принятии такого решения руководствоваться логикой. У них есть власть, но их разум очень слаб.

- Вы будете жаловаться на решение АФФА напрямую в ФИФА?

- Пусть пришлют мне электронное письмо, я, вероятно, подам на них в суд. Пусть укажут основную причину, по которой меня пожизненно отстранили от судейства. На данный момент у меня нет доказательств. Меня официально не уведомляли. Если УЕФА не рассмотрит это, я отправлю в ФИФА. ФИФА призывает страны развивать судейство. А у нас случается такое. Такими шагами они мешают молодым судьям.

- Вы уже наняли адвоката?

- Я жду официального решения. Соответственно, найму адвоката и начну работу.

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