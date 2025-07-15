Игра миллионов, турнир миллиардов - новая эра в футболе

Хотя формат Клубного чемпионата мира по футболу был серьёзно изменён, и эта реформа не получила единодушного одобрения, возрождённый турнир все же состоялся. Турнир, проведённый вопреки критике, запомнился и интересными результатами. В частности, финальный матч завершился неожиданно: «Челси» разгромил одного из главных фаворитов, ПСЖ, с разгромным счётом - 3:0.

В последний раз парижский клуб был так бессилен против «Ньюкасла» в октябре 2023 года (1:4). В прошлом сезоне он показал максимальные результаты как во Франции, так и в Лиге чемпионов УЕФА. «Челси» выиграл третий по значимости турнир в Европе - Лигу конференций, и занял четвертое место в английской Премьер-лиге. Лондонцы подошли к финалу более серьёзно с тактической точки зрения и одержали заслуженную победу, хорошо проанализировав соперника.

Клубный чемпионат мира фактически считается продолжением ранее проводившегося Межконтинентального кубка. В турнире встречались сильнейшие команды Европы и Южной Америки. Одним из интересных моментов Межконтинентального кубка для нас является то, что в 1972 году матч «Индепендьенте» - «Аякс» в Аргентине судил знаменитый азербайджанский арбитр Тофик Бахрамов.

ФИФА учредила Клубный чемпионат мира в 2000 году. Обычно в нём участвовали семь команд: по одной от каждого континента и одна от страны-организатора. Однако с 2025 года число участников турнира было увеличено до 32. Теперь он будет проводиться раз в четыре года, а ежегодный Межконтинентальный кубок будет проводиться параллельно.

Основные претензии к турниру связаны с плотным графиком в футболе. Сейчас футболисты нередко играют более чем в 60 официальных матчах за сезон. Практически каждое лето проводится крупный турнир: в 2024 году - чемпионат Европы, теперь клубный чемпионат мира, а в 2026 году - чемпионат мира, в котором впервые сыграют 48 национальных сборных.

Соревнования в США столкнулись с некоторыми проблемами, как с точки зрения погодных условий, так и организационных моментов. Несколько матчей надолго прерывались из-за угрозы штормов, а продажа билетов не достигла ожидаемого уровня. По этой причине цены были снижены. По официальным данным, общее количество зрителей на стадионах составило около 2,5 миллиона, что в среднем составляет 39 557 человек за игру. Для сравнения, в Катаре-2022 этот показатель составлял 53 191, а на ЕВРО-2024 - 52 574.

Разница в уровне соперников на поле также сказалась на результативности - в среднем за игру турнира забивалось 3,1 гола. В последний раз подобный показатель на чемпионате мира между сборными был зафиксирован в 1958 году (3,6 гола). Такой уровень результативности не наблюдался на чемпионатах Европы с участием восьми и более команд.

Больше всего выиграли, конечно же, клубы. Для сравнения, в Лиге чемпионов УЕФА ведущие команды зарабатывают в среднем менее 10 миллионов долларов за игру. В новом формате чемпионата мира этот показатель у некоторых команд даже превысил 15 миллионов долларов.

Общий призовой фонд составил один миллиард долларов. По данным The Swiss Ramble, семь команд заработали более 50 миллионов долларов: «Челси» - 114,6 миллиона долларов, «ПСЖ» - 106,9 миллиона долларов, «Реал Мадрид» - 82,5 миллиона долларов, «Флуминенсе» - 60,8 миллиона долларов, «Бавария» - 58,2 миллиона долларов, «Боруссия Дортмунд» - 52,3 миллиона долларов и «Манчестер Сити» - 51,7 миллиона долларов. Даже «Окленд Сити», команда, проигравшая с разгромными счетами и состоявшая в основном из игроков-любителей, покинула турнир с 4,6 миллиона долларов.

Уже известно, что следующий чемпионат мира пройдёт в 2029 году. Но место его проведения пока не определено. Среди стран-кандидатов снова США, а также Австралия, Бразилия, Катар, а также трио Испании, Португалии и Марокко, которые примут чемпионат мира 2030 года. Некоторые из будущих участников уже известны: это «Аль-Ахли» (Саудовская Аравия), «Пирамидс» (Египет), «Крус Асуль» (Мексика) и снова «ПСЖ», сильнейшие команды своих континентов.

Хотя расширение турнира увеличило нагрузку на игроков, как они сами утверждают, это принесло клубам серьёзные финансовые дивиденды. ФИФА, однако, придаёт этому турниру большое стратегическое значение и рассматривает его как важную площадку для будущего мирового футбола.

Расим Мовсумзаде

İdman.biz