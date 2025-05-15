Чемпионский кубок "Карабаха" изготовлен в Турции

Кубок и медали, которые будут вручены «Карабаху» - победителю сезона 2024/2025 Премьер-лиги Азербайджана по футболу, изготовлены в Турции.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report сообщил директор по медиа и маркетингу Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Санан Абдуллаев.

Он напомнил, что церемония награждения состоится после матча XXXV тура между «Карабахом» и «Кяпазом» 18 мая:

«Мероприятие начнется примерно через 40 минут после матча. Награда лучшему бомбардиру в этот раз вручаться не будет. Причина в том, что чемпионат продолжается. По этому поводу будет запланировано отдельное мероприятие, и тогда же мы вручим награду футболисту. Медали и кубок изготовлены в Турции».

Отметим, что в прошлом сезоне, когда "Карабах" снова стал чемпионом, ПФЛ кубки и медали изготавливала также в братской стране.

İdman.biz