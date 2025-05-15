Орхан Мамедов: "У нас большие ожидания от чемпионата мира"

«Мы хотим выиграть соревнование».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Он рассказал о подготовке к чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку:

«Сборная также продолжает подготовку. Ранее мы принимали участие в международном турнире. Последнюю игру перед чемпионатом мира проведем против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Поскольку турнир проходит в Баку, у болельщиков большие ожидания. У нас, как у руководства, такие же ожидания. Мы поставили перед собой такую ​​цель. Но это чемпионат мира. Конкуренция будет сильная. Попадание в тройку можно считать, на мой взгляд, большим успехом для нас».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz