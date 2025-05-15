15 Мая 2025
RU

Орхан Мамедов: "У нас большие ожидания от чемпионата мира"

Футбол
Новости
15 Мая 2025 16:40
18
Орхан Мамедов: "У нас большие ожидания от чемпионата мира"

«Мы хотим выиграть соревнование».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Он рассказал о подготовке к чемпионату мира по мини-футболу, который пройдет в Баку:

«Сборная также продолжает подготовку. Ранее мы принимали участие в международном турнире. Последнюю игру перед чемпионатом мира проведем против команды Объединенных Арабских Эмиратов. Поскольку турнир проходит в Баку, у болельщиков большие ожидания. У нас, как у руководства, такие же ожидания. Мы поставили перед собой такую ​​цель. Но это чемпионат мира. Конкуренция будет сильная. Попадание в тройку можно считать, на мой взгляд, большим успехом для нас».

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование
19:34
Азербайджанский футбол

В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование

"Физули" рискует исчезнуть с футбольной карты страны
"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО
19:00
Азербайджанский футбол

"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО

Церемония награждения прошла после победы над "Загаталы"

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта
18:32
Мировой футбол

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

Парижский клуб не попал в число избранных европейских клубов
В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью
18:18
Мировой футбол

В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью

Португальская футбольная федерация выступила с официальным заявлением
Ричард Алмейда: "Гурбан Гурбанов сказал, что я должен принять это предложение"
17:58
Футбол

Ричард Алмейда: "Гурбан Гурбанов сказал, что я должен принять это предложение"

36-летний полузащитник поделился воспоминаниями об Азербайджане
Орхан Мамедов: "Это большой успех для "Зиря"
17:29
Футбол

Орхан Мамедов: "Это большой успех для "Зиря"

Он также поделился своими мыслями о финале Кубка Азербайджана

Самое читаемое

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона
Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Мая 15:48
Азербайджанский футбол

Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

На этот раз молодые таланты из "Карабаха" отправятся на Апеннинский полуостров