15 Мая 2025
RU

Претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Мировой футбол
Новости
15 Мая 2025 16:58
15
Претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига (АПЛ) по футболу озвучила список кандидатов на титул лучшего игрока сезона 2024/25.

Как сообщает İdman.biz, в него вошли:

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 32 матча, 6 голов, 8 ассистов;

Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;

Александер Исак («Ньюкасл») – 33 матча, 23 гола, 6 ассистов;

Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 36 матчей, 18 голов, 7 ассистов;

Деклан Райс («Арсенал») – 33 матча, 3 гола, 7 ассистов;

Мохамед Салах («Ливерпуль») – 36 матчей, 28 голов, 18 ассистов;

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 36 матчей, 3 гола, 1 ассист;

Крис Вуд («Ноттингем Форест») – 34 матча, 20 голов, 3 ассиста.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта
18:32
Мировой футбол

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

Парижский клуб не попал в число избранных европейских клубов
В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью
18:18
Мировой футбол

В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью

Португальская футбольная федерация выступила с официальным заявлением
"Болонья" взяла первый трофей за 51 год, а "Милан" проваливает сезон. Попасть в еврокубки поможет только чудо
11:05
Мировой футбол

"Болонья" взяла первый трофей за 51 год, а "Милан" проваливает сезон. Попасть в еврокубки поможет только чудо

От россонери не ждали борьбы за скудетто и тем более европейского триумфа, но как минимум достойный сезон подразумевался
"Золотая бутса" - 2025: Мбаппе догнал Салаха
10:30
Мировой футбол

"Золотая бутса" - 2025: Мбаппе догнал Салаха

На счету француза 28 мячей в чемпионате
Форвард "Ноттингем Форест" Авонийи вышел из искусственной комы
09:00
Мировой футбол

Форвард "Ноттингем Форест" Авонийи вышел из искусственной комы

Форвард находится со своей семьёй в больнице, оставаясь под наблюдением врачей
"Реал" договорился о трансфере игрока "Борнмута"
03:07
Мировой футбол

"Реал" договорился о трансфере игрока "Борнмута"

Мадридцы опередили "Челси" и «Ливерпуль» в борьбе за молодого защитника

Самое читаемое

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона
Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Мая 15:48
Азербайджанский футбол

Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

На этот раз молодые таланты из "Карабаха" отправятся на Апеннинский полуостров