Претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-лига (АПЛ) по футболу озвучила список кандидатов на титул лучшего игрока сезона 2024/25.
Как сообщает İdman.biz, в него вошли:
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 32 матча, 6 голов, 8 ассистов;
Райан Гравенберх («Ливерпуль») – 35 матчей, 4 ассиста;
Александер Исак («Ньюкасл») – 33 матча, 23 гола, 6 ассистов;
Брайан Мбеумо («Брентфорд») – 36 матчей, 18 голов, 7 ассистов;
Деклан Райс («Арсенал») – 33 матча, 3 гола, 7 ассистов;
Мохамед Салах («Ливерпуль») – 36 матчей, 28 голов, 18 ассистов;
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 36 матчей, 3 гола, 1 ассист;
Крис Вуд («Ноттингем Форест») – 34 матча, 20 голов, 3 ассиста.
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