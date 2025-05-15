Орхан Мамедов: "Это большой успех для "Зиря"

«Это был хороший сезон».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил журналистам председатель Наблюдательного совета клуба «Зиря» Орхан Мамедов.

Он отметил, что сезон 2024/2025 в Премьер-лиге Азербайджана стал для представителя Баку успешным:

«Мы бы очень хотели играть в Лиге Европы, но выступление в Лиге конференций также будет для нас успехом. В целом мы считаем этот сезон успешным для «Зиря». Во второй раз мы занимаем второе место в Премьер-лиге. Это большой успех. Я хотел бы поблагодарить за это тренерский штаб и игроков».

Мамедов также поделился своими мыслями о финале Кубка Азербайджана:

«Планирую посмотреть игру. Конечно, победит сильнейшая команда. Буду болеть за красивый футбол».

Отметим, что в финальном матче Кубка Азербайджана, который состоится 31 мая, «Карабах» встретится с «Сабахом». В случае победы представитель Баку сыграет в Лиге Европы. В противном случае во второй по значимости клубный турнир континента отправится «Зиря» .

Айтадж Сахяд

İdman.biz