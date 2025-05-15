Билеты на финальный матч Кубка Азербайджана в продаже

Билеты на финальный матч Кубка Азербайджана по футболу поступили в продажу.

İdman.biz сообщает, что билеты на игру «Карабах» - «Сабах», который состоится 31 мая и начнется в 19:00, можно приобрести с сегодняшнего дня.

Билеты продаются на сайте iticket.az, а также в торговых центрах Ganjlik Mall, 28 Mall, Дворце Гейдара Алиева, павильоне №1 (ул. М. Расулзаде, 3, Баку), павильоне №2 (ул. пр. Бюльбюля, ул. Низами, Баку), центрах ASAN xidmət №1, ASAN xidmət №2, ASAN xidmət №3, ASAN xidmət №4 и сумгайытском центре ASAN xidmət №1.

Продажа билетов также будет осуществляться в день матча в кассах Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде. Стоимость билетов составляет 3, 5, 10, 15, 20, 30 и 50 (VIP Lounge) манатов в зависимости от мест.

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