15 Мая 2025
RU

Билеты на финальный матч Кубка Азербайджана в продаже

Футбол
Новости
15 Мая 2025 17:10
12
Билеты на финальный матч Кубка Азербайджана в продаже

Билеты на финальный матч Кубка Азербайджана по футболу поступили в продажу.

İdman.biz сообщает, что билеты на игру «Карабах» - «Сабах», который состоится 31 мая и начнется в 19:00, можно приобрести с сегодняшнего дня.

Билеты продаются на сайте iticket.az, а также в торговых центрах Ganjlik Mall, 28 Mall, Дворце Гейдара Алиева, павильоне №1 (ул. М. Расулзаде, 3, Баку), павильоне №2 (ул. пр. Бюльбюля, ул. Низами, Баку), центрах ASAN xidmət №1, ASAN xidmət №2, ASAN xidmət №3, ASAN xidmət №4 и сумгайытском центре ASAN xidmət №1.

Продажа билетов также будет осуществляться в день матча в кассах Сумгайытского городского стадиона имени Мехти Гусейнзаде. Стоимость билетов составляет 3, 5, 10, 15, 20, 30 и 50 (VIP Lounge) манатов в зависимости от мест.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование
19:34
Азербайджанский футбол

В Азербайджане региональный клуб может прекратить свое существование

"Физули" рискует исчезнуть с футбольной карты страны
"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО
19:00
Азербайджанский футбол

"Габале" вручен чемпионский кубок — ВИДЕО

Церемония награждения прошла после победы над "Загаталы"

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта
18:32
Мировой футбол

ПСЖ хочет подписать лидера атак "Боруссии", но упирается в пункт контракта

Парижский клуб не попал в число избранных европейских клубов
В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью
18:18
Мировой футбол

В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью

Португальская футбольная федерация выступила с официальным заявлением
Ричард Алмейда: "Гурбан Гурбанов сказал, что я должен принять это предложение"
17:58
Футбол

Ричард Алмейда: "Гурбан Гурбанов сказал, что я должен принять это предложение"

36-летний полузащитник поделился воспоминаниями об Азербайджане
Орхан Мамедов: "Это большой успех для "Зиря"
17:29
Футбол

Орхан Мамедов: "Это большой успех для "Зиря"

Он также поделился своими мыслями о финале Кубка Азербайджана

Самое читаемое

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба
14 Мая 16:59
Мировой футбол

"Реал" заставит Хаби Алонсо меняться. Новая жизнь начинается не только у клуба

Приёмов, которые работали в "Байере", в Мадриде будет недостаточно
Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес
14 Мая 09:00
MMA

Закончилась эпоха! Махачева заставили освободить пояс - он переходит в другой вес

Ислам не сумеет стать двойным чемпионом
Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг
14 Мая 11:44
Мировой футбол

Кто выиграет скудетто, пробьется ли "Сити" в Лигу чемпионов, бомбардирская гонка Мбаппе и Левандовски. Последние интриги сезона в топ-5 лиг

Италии и Испании еще нет чемпиона
Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ
14 Мая 15:48
Азербайджанский футбол

Станет ли "Удинезе" ключом к Серии А для азербайджанских футболистов? - ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ

На этот раз молодые таланты из "Карабаха" отправятся на Апеннинский полуостров