Ричард Алмейда: "Гурбан Гурбанов сказал, что я должен принять это предложение"

«Я очень люблю Азербайджан».

Как сообщает İdman.biz, об этом бывший футболист «Карабаха» Ричард Алмейда заявил в интервью бразильской прессе.

36-летний полузащитник поделился воспоминаниями об Азербайджане. Он подчеркнул, что «Карабах» сыграл важную роль в его карьере:

«Когда я приехал в Азербайджан в 2012 году, правила ФИФА еще не изменились. Если не ошибаюсь, гражданство можно было получить через год. Через год я начал выделяться в лиге. Но потом правила изменились и я не мог получить гражданство. Мне пришлось играть четыре с половиной года. Если бы я играл четыре года и продолжал до середины пятого, они могли бы начать готовить документы. Слава богу, этот процесс прошел для меня легко. Однажды наш главный тренер Гурбан Гурбанов позвал меня к себе в комнату и сказал, что "Тебе хотят предоставить гражданство. Что ты думаешь? Я думаю, ты должен принять это предложение, потому что здесь все - не только в «Карабахе», но и во всей стране - тебя любят".

Поэтому процесс был легким. Потому что были люди, которые меня поддерживали. Я знал, что через год после получения гражданства меня вызовут в сборную. Поэтому я легче принял это предложение. У меня прекрасные воспоминания об Азербайджане. Они меня приняли. Они сделали мои мечты реальностью, дали мне шанс проявить себя, и я ответил им тем же».

Отметим, что в феврале этого года представитель Агдама расстался с полузащитником. Ричард Алмейда продолжает свою карьеру в бразильском клубе «Примавера».

Айтадж Сахяд

İdman.biz