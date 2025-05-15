В Португалии опровергли информацию о переговорах с Мауринью

Португальская футбольная федерация официально опровергла слухи о переговорах с Жозе Моуринью по поводу назначения его главным тренером национальной сборной. Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что стороны якобы достигли предварительной договоренности, и Моуринью может возглавить команду после матчей Лиги наций.

Обсуждалась возможность начала сотрудничества уже этим летом, несмотря на действующий контракт специалиста с "Фенербахче" до 2026 года. В СМИ утверждалось, что Моуринью рассматривается как преемник Роберто Мартинеса, а одним из ключевых факторов называлось его умение выстраивать отношения с Криштиану Роналду.

Однако в комментарии изданию Record представитель Федерации категорически отверг факт любых переговоров. Он подчеркнул, что у Мартинеса контракт до 2026 года, и вопрос о смене наставника сборной Португалии не стоит на повестке дня.

İdman.biz