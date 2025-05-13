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УЕФА оштрафовал АФФА

Футбол
Новости
13 Мая 2025 18:03
13
УЕФА оштрафовал АФФА

УЕФА оштрафовал АФФА на 5000 евро.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, это произошло из-за позднего начала матча женской сборной Азербайджана по футболу с Литвой в Лиге наций УЕФА 4 апреля.

Матч начался поздно по вине главного тренера Сиясета Аскерова. Специалисту было назначено условное наказание в один матч и испытательный срок в один год.

Кроме того, С. Аскеров был дисквалифицирован на одну встречу за неспортивное поведение. Он отбыл дисквалификацию в матче против Черногории в следующем туре.

В ответ на запрос Report АФФА заявила, что представитель УЕФА отметил, что обе команды опоздали на матч после матча: «Однако не было сказано ни слова о том, на сколько минут мы опоздали и будем ли оштрафованы».

Отметим, что сборная Азербайджана, обыгравшая Литву с разницей в два безответных мяча, сыграла вничью с Черногорией - 1:1. 30 мая в финальном, IV туре команда примет Литву.

İdman.biz

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