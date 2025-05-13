Финал Лиги Европы: фанаты "Тоттенхэма" заполнят Бильбао, "Юнайтед" в меньшинстве

Финал Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» обещает быть горячим не только на поле, но и на трибунах. По данным Daily Mail, в испанском Бильбао, где пройдёт матч, ожидается заметное численное превосходство болельщиков лондонского клуба, сообщает İdman.biz.

Обе команды получили по 15 тысяч билетов, однако более 15 тысяч фанатов «Тоттенхэма» без билетов также планируют прибыть в город, тогда как сторонников «Юнайтед» будет всего около двух тысяч. Таким образом, в дни вокруг финала «шпоры» могут рассчитывать на мощную поддержку.

Финальный матч состоится в следующую среду на стадионе «Сан-Мамес». Для обоих клубов это шанс спасти сезон, завоевав трофей и получив путёвку в Лигу чемпионов.

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