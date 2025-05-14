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Замиг Алиев о чемпионстве в Албании с флагом Азербайджана: "Это невероятное чувство"

Азербайджанский футбол
Новости
14 Мая 2025 00:27
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Замиг Алиев о чемпионстве в Албании с флагом Азербайджана: "Это невероятное чувство"

Футболист сборной Азербайджана Замиг Алиев, ставший чемпионом Албании в составе клуба «Эгнатия», прокомментировал успешное завершение сезона.

Как передаёт İdman.biz, игрок поделился своими впечатлениями в публикации на личной странице в соцсетях.

«Мы всей командой усердно трудились ради этого момента. Бесконечно благодарен Богу, что мы достигли цели, защитили титул и снова доказали, что мы — сильнейшая команда Албании. Благодарю всех болельщиков, партнёров по команде, тренеров, руководство и всех сотрудников клуба. Браво, парни! Браво, команда!» — написал Алиев.

Футболист также поблагодарил свою семью за поддержку и отметил, что первый сезон легионера завершил с двумя трофеями — чемпионским титулом и Суперкубком, хотя мог бы завоевать и третий. Его команда уступила в финале Кубка Албании в серии пенальти.

«Поднять флаг своей страны в другой стране — это невероятное чувство. Спасибо тому, кто поверил в меня тогда, когда никто другой не верил. Без тебя этого бы не произошло. Надеюсь, вместе мы добьёмся ещё больших успехов!» — добавил Замиг Алиев.

Напомним, Замиг присоединился к «Эгнатии» в начале сезона и уже успел выиграть два трофея.

İdman.biz

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