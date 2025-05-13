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Итальянский клуб отказался отпускать главного тренера в "Байер"

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2025 23:01
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Итальянский клуб отказался отпускать главного тренера в "Байер"

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас не покинет клуб, несмотря на интерес со стороны «Байера», «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и даже «Барселоны».

Как передаёт İdman.biz, по информации инсайдера Фабрицио Романо, руководство итальянской команды подтвердило свои намерения продолжать сотрудничество с испанским специалистом.

Отмечается, что Фабрегас с самого начала был полностью вовлечён в долгосрочный проект «Комо» и не рассматривал возможность ухода. Сам тренер также не вёл переговоров с другими клубами.

Сеск возглавил «Комо» летом 2024 года. После 35 туров текущего сезона Серии А команда набрала 45 очков и занимает 10-е место в таблице.

İdman.biz

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