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"Реал" готов выложить свыше 100 млн евро за двух защитников

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2025 00:59
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"Реал" готов выложить свыше 100 млн евро за двух защитников

Хаби Алонсо, близкий к назначению на пост главного тренера мадридского «Реала», уже сообщил руководству клуба о желании усилить линию защиты двумя молодыми талантами, сообщает İdman.biz.

Речь идёт о центральном защитнике «Борнмута» Дине Хёйсене и левом фланговом защитнике «Бенфики» Альваро Каррерасе.

По данным источника, «Реал» готов выделить свыше 100 млн евро на покупку этих игроков. В контракте Хёйсена прописана сумма отступных в размере 58 млн евро, а за Каррераса мадридцам придётся заплатить ещё 50 млн евро — именно столько составляет клаусула в его соглашении с португальским клубом.

В текущем сезоне Хёйсен провёл 34 матча, забив три гола и отдав одну голевую передачу. Каррерас принял участие в 48 играх, отметившись четырьмя мячами и пятью ассистами.

İdman.biz

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