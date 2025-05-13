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Немецкий специалист: "У Махира Эмрели есть потенциал играть за клубы Бундеслиги"

Футбол
Новости
13 Мая 2025 15:30
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Немецкий специалист: "У Махира Эмрели есть потенциал играть за клубы Бундеслиги"

«Махир Эмрели провел хороший сезон в «Нюрнберге». Думаю, у него есть потенциал играть за клубы Бундеслиги».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил АЗЕРТАДЖ работавший в свое время помощником Берти Фогтса в сборной Азербайджана немецкий специалист Бернхард Липперт, говоря об азербайджанском футболисте Махире Эмрели, который по окончании сезона покинет представляющий Вторую Бундеслигу «Нюрнберг».

По его словам, 28-летний нападающий оценил шанс, предоставленный ему представителем Второй Бундеслиги:

«Его успешное выступление привлекло внимание клубов Бундеслиги. Помню, что южнокорейский клуб «Сеул» намеревался приобрести Махира. Он выступил в Германии лучше, чем ожидалось. Сейчас я ничего не могу сказать о том, покинет ли он команду по окончании сезона. Возможно, клуб хочет привлечь в состав более молодых игроков. Причин может быть много».

Б. Липперт подчеркнул, что Махир Эмрели - физически очень сильный футболист:

«Я знаю Эмрели с юных лет. Хотя он не смог в полной мере проявить себя в первые месяцы в "Нюрнберге", позже форвард смог реабилитироваться. Я считаю, что Махир - один из лучших футболистов Азербайджана».

Отметим, что в августе прошлого года Махир Эмрели подписал с «Нюрнбергом» контракт сроком на 1+1 год. Однако шестого мая клуб объявил, что контракт с азербайджанским футболистом не будет продлен.

İdman.biz

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