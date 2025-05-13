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Сын Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2025 18:59
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Сын Криштиану Роналду дебютировал за сборную Португалии - ВИДЕО

Сын звёздного футболиста Криштиану Роналду впервые сыграл за юношескую сборную Португалии.

Как сообщает İdman.biz, 14-летний Роналду-младший вышел на поле в составе команды до 15 лет в матче против Японии на турнире, проходящем в Хорватии. Он появился на поле на 54-й минуте, но забитым мячом не отметился. Встреча завершилась победой португальцев.

Отметим, что Роналду- младший получил в команде футболку с номером своего отца - семеркой.

Отец юного футболиста поздравил сына после игры: "Поздравляю с дебютом, сынок. Очень горжусь тобой! — написал Криштиану Роналду в социальной сети.

Криштиану Роналду‑младший играет за детскую команду «Аль‑Насра», ранее он также выступал за академии «Посуэло», «Ювентуса» и «Реала».

İdman.biz

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