"Манчестер Юнайтед" определился с судьбой главного тренера после провального сезона в АПЛ

Несмотря на крайне неудачный сезон в Премьер-лиге, в котором «Манчестер Юнайтед» потерпел 17 поражений и опустился на 16-е место — худший результат с сезона 1973/74, руководство клуба не планирует расставаться с Рубеном Аморимом.

Как сообщает İdman.biz, даже если команда уступит «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, португальский специалист сохранит свой пост.

Аморим, сменивший Эрика тен Хага в ноябре, не сумел кардинально изменить ситуацию на внутренней арене: клуб выбыл как из Кубка Англии, так и из Кубка лиги. Однако в Лиге Европы «красные дьяволы» показали стабильность и дошли до финала, одолев «Лион» и «Атлетик».

Руководство клуба уверено, что тренеру необходимо предоставить возможность провести полноценное трансферное окно, чтобы адаптировать состав под свою игровую философию. После недавнего поражения от «Вест Хэма» Аморим заявил: «Нам нужно быть сильными этим летом. Нужно проявить смелость».

İdman.biz