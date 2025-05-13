"Манчестер Сити" хочет перехватить звезду "Байера" у "Баварии"

«Манчестер Сити» вмешался в борьбу за атакующего полузащитника Флориана Вирца и пытается сорвать его переход в мюнхенскую «Баварию».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька, клуб уже направил «Байеру» конкретное предложение и призывает футболиста отказаться от устных договорённостей с мюнхенцами.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола видит в Вирце идеальную замену для Кевина Де Брёйне, который, по данным СМИ, покинет команду по завершении сезона.

В нынешнем сезоне Вирц провёл 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 15 результативных передач. Контракт игрока с «Байером» действует до лета 2027 года. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 140 миллионов евро.

В прошлом сезоне Вирц в составе «Байера» забил дважды агдамскому «Карабаху» в рамках Лиги Европы.

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