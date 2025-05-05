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Проведен турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

Футбол
Новости
5 Мая 2025 03:02
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Проведен турнир по мини-футболу среди команд детских домов - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основательницы и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой и главы Бакинского медиацентра Арзу Алиевой среди мальчиков и девочек, воспитывающихся в детских домах, прошёл турнир по мини-футболу «Кубок дружбы» в возрастных категориях 10–12 и 13–15 лет.

Как передаёт İdman.biz, целью турнира было поддержать физическое и психологическое развитие детей, а также укрепить командный дух, уверенность в себе и социальные навыки.

В соревнованиях, организованных Ассоциацией футбольных федераций Азербайджана (АФФА), приняли участие команды Детских домов №1, №2 и №3, действующих при Агентстве социальных услуг.

Одним из самых запоминающихся моментов стало участие в мероприятии Лейлы Алиевой и Арзу Алиевой, которые лично пришли поддержать все команды, пообщались с детьми и сделали совместные фотографии. Они пожелали участникам успехов и подчеркнули важность проведения таких турниров в более широком масштабе в будущем.

Победители в обеих возрастных категориях были награждены дипломами, медалями и кубками. Команды, занявшие второе и третье места, также получили медали и дипломы.

İdman.biz

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