Ариф Асадов - о матчах Лиги Чемпионов - ВИДЕО

Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов прокомментировал ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов.

В интервью İdman.biz опытный специалист прокомментировал состоявшиеся накануне матчи «Боруссия Дортмунд» (Германия) - «Барселона» (Испания), а также «Астон Вилла» (Англия) - ПСЖ (Франция).

Асадов заявил, что никаких сенсацих в этих встречах не было.

Он объявил фаворитов встреч «Реал Мадрид» (Испания) - «Арсенал» (Англия) и «Интер» (Италия) - «Бавария» (Германия). По словам специалиста, командам, которые будут играть на домашнем поле, предстоит нелегкая борьба.

Представляем видеоверсию интервью:

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