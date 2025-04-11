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Главный тренер команды, обеспечившей себе место в Первой лиге: "Хотим стать чемпионами"

Футбол
Новости
11 Апреля 2025 16:03
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Главный тренер команды, обеспечившей себе место в Первой лиге: "Хотим стать чемпионами"

«Да, мы достигли первой поставленной цели. Мы уже вышли в Первую лигу. Но, конечно, лучше сделать это в качестве чемпионов».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sportal.az главный тренер «Шафа» Эльгиз Керемли.

Наставник отметил, что команда будет бороться до конца, чтобы стать первой во Второй лиге:

«Впереди еще игры. Несмотря на то, что мы обеспечили путевку, не будем останавливаться на достигнутом. Потому что хотим стать чемпионами. Надеюсь, что коллектив добьется этого. Рад, что мы оправдали оказанное нам доверие, поднявшись в Первую лигу. Хотел бы поблагодарить руководство, которое доверяло нам и всегда было рядом с нами. Мы хотим закончить сезон на более лучшей ноте, выиграв чемпионат».

Керемли подчеркнул, что они хотят быть амбициозными и в Первой лиге:

«Сезон еще не закончен. Поэтому я не могу сейчас ничего подробно сказать о Первой лиге. Но несомненно то, что мы всегда амбициозны. Возвращение «Шафы» в азербайджанский футбол было хорошим шагом. Конечно, еще приятнее видеть эту команду амбициозной. Сейчас мы сосредоточены на очередных играх во Второй лиге. После окончания текущего сезона мы будем строить планы на следующий. В любом случае мы всегда хотим быть амбициозными и выйти в Премьер-лигу».

Отметим, что «Шафа» обеспечила себе место в Первой лиге благодаря домашней победе со счетом 6:0 над «Шеки Сити» в 20-м туре Второй лиги.

İdman.biz

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