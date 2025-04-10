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Клозе дает Эмрели новый шанс: "Пустоту должны заполнить они"

Футбол
Новости
10 Апреля 2025 17:24
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Клозе дает Эмрели новый шанс: "Пустоту должны заполнить они"

Игрок сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели может вновь стать одним из основных игроков «Нюрнберга».

Как передает İdman.biz, об этом сообщает немецкая пресса.

Причиной такой возможности является то, что представитель Второй Бундеслиги понес серьезные потери в линии атаки. У Стефаноса Цимаса проблемы с мышцами, и он пропустит матч с «Кайзерслаутерном». Жанис Антист дисквалифицирован на две игры. Лукас Шлеймер не смог хорошо выступить в последнем матче. Дастин Форкел также выбыл на длительный период из-за травмы. С другой стороны, Бенджамин Голлер и Джанни Серра ничем не запомнились в течение сезона.

Главному тренеру Мирославу Клозе нужен нападающий, и сам специалист признался, что хорошо это понимает: «Теперь эту пустоту должны заполнить другие игроки».

Bild сообщает, что слова Клозе применимы и к Махиру Эмрели, с которым он неоднократно беседовал в частном порядке. Немецкий тренер не скрывает, что перед игроком открылись новые возможности: «У него есть уровень мастерства. Для него все может начаться заново. У каждого есть шанс».

Отметим, что свой последний гол за «Нюрнберг» Эмрели забил 159 дней назад - третьего ноября 2024 года в матче против «Гамбурга».

İdman.biz

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