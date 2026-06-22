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Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

ЧМ-2026
Новости
22 Июня 2026 00:30
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Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира по футболу.

Первое место в рейтинге занял Пеле. Бразильский нападающий является единственным футболистом, который трижды выигрывал чемпионат мира. Вторым стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, а тройку лидеров замкнул еще один аргентинец Диего Марадона, сообщает İdman.Biz.

Топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии Goal:

Пеле (Бразилия);
Лионель Месси (Аргентина);
Диего Марадона (Аргентина);
Роналдо (Бразилия);
Франц Беккенбауэр (Германия);
Кафу (Бразилия);
Герд Мюллер (Германия);
Килиан Мбаппе (Франция);
Зинедин Зидан (Франция);
Мирослав Клозе (Германия).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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