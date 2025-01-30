Юбилейный матч, посвященный 100-летию Тофика Бахрамова, завершился победой ветеранов футбола - ФОТО

Состоялся юбилейный матч между ветеранами футбола и спортивными журналистами, посвященный 100-летию легендарного азербайджанского футбольного арбитра Тофика Бахрамова.
Как сообщает İdman.biz, перед матчем, организованным Республиканским стадионом имени Тофика Бахрамова, прозвучал Государственный гимн.
Затем минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны и покойного судьи Тофика Бахрамова.
Встреча началась с символического касания мяча правнуком легендарного судьи Бахрамом Бахрамовым. Матч, длившийся час, завершился победой ветеранов футбола со счетом 8:3.
Айтадж Сахяд
İdman.biz