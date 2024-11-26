"Ливерпуль" может приобрести игрока соперника "Карабаха"

Малик Фофана, игрок французской футбольной команды "Лион", которая является соперником "Карабаха" в Лиге Европы, может продолжить карьеру в Англии.

İdman.biz сообщает, что бельгийский нападающий является трансферной целью «Ливерпуля».

Представитель Франции готов продать 19-летнего форварда. «Лион», испытывающий финансовые трудности, намерен извлечь выгоду из этого трансфера. Контракт Фофаны с клубом истекает летом 2028 года.

Отметим, что Малик перешел из «Гента» зимой за 17+5 миллионов евро.

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