Азербайджанский тренер отказал индийской команде

Недавно азербайджанский тренер категории PRO получил предложение работы из-за пределов страны.

Как сообщает İdman.biz, Санан Гурбанов, покинувший основной состав «Нефтчи» после ухода Романа Григорчука, получил предложение от клуба, выступающего в индийской Премьер-лиге.

Руководство «East Benqal», занимающей сейчас 13-е место в местном чемпионате, пригласило Гурбанова на пост главного тренера, 44-летний специалист отказал клубу (Sport24. az).

Отметим, что «East Benqal» считается одной из ведущих команд страны. 7 футболистов команды выступают за сборную Индии.

İdman.biz