4 Августа 2024
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Кто отказался от Канте?

Футбол
Новости
4 Августа 2024 15:37
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Кто отказался от Канте?

Трансфер Нголо Канте в «Барселону» не состоялся.

Как сообщает İdman.biz, главный тренер команды Ханс-Дитер Флик отказался от этого трансфера.

На повестке дня стоял трансфер 33-летнего полузащитника, игравшего в «Аль-Иттихаде» в каталонский клуб. Хотя СМИ сообщили, что переговоры прошли успешно, немецкий специалист заявил, что хочет отдать предпочтение молодежи.

Отметим, что у французского футболиста действует контракт с клубом Саудовской Аравии до лета 2026 года. После успешного выступления Канте на ЕВРО-2024 европейские клубы заинтересованы в его возвращении в Европу.

İdman.biz

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