22 Июня 2024
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"Этот фактор может помочь "Сабаху"

Футбол
Новости
22 Июня 2024 12:11
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"Этот фактор может помочь "Сабаху"

"Мы все знаем, что в футболе возможно все".

Об этом İdman.biz заявил футболист "Сумгаита" Рой Кехат.

Израильский полузащитник оценил тот факт, что "Сабах" будет конкурировать с хайфским "Маккаби" во втором квалификационном раунде лиги Конференций. Он объяснил преимущества команды своей страны:

"Это может быть интересный матч. "Маккаби" - отличная команда, показавшая в последние годы очень хорошие результаты как в Израиле, так и в Европе. В прошлом году многие игроки покинули клуб, и, несмотря на это, они добились хороших результатов".

Бывший игрок "Маккаби" также объяснил преимущества "Сабаха":

"Насколько нам известно, игра не будет проводиться в Израиле. Тот факт, что "Маккаби" будет играть не у себя дома, может помочь "Сабаху".

Отметим, что свою первую игру "Сабах" проведет 25 июля на выезде против "Маккаби". Ответный матч пройдет в Баку через неделю.

Эмин Ага
İdman.biz

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