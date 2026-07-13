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Нариман Ахундзаде начал матч с "Бернли" в стартовом составе "Коламбус Крю"

Азербайджанский футбол
Новости
13 Июля 2026 01:20
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Нариман Ахундзаде начал матч с "Бернли" в стартовом составе "Коламбус Крю"

Форвард американского клуба МЛС "Коламбус Крю" и член сборной Азербайджана Нариман Ахундзаде вышел в стартовом составе в товарищеском матче против английского "Бернли" из Чемпионшипа, сообщает İdman.Biz.

Поединок между американским и английским коллективами проходит в США, на стадионе "Скоттс Миракл-Гро Филд" в городе Коламбус (штат Огайо). На момент написания новости счет не открыт - 0:0.

Напомним, что для "Бернли" эта игра проходит в рамках предсезонной программы подготовки в США. Ранее английский клуб уже провел один контрольный матч на американском турне, в котором потерпел поражение от команды "Цинциннати" со счетом 1:3.

İdman.Biz
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