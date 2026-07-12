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Форвард сборной Азербайджана перешел в грузинский клуб

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июля 2026 15:36
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Форвард сборной Азербайджана перешел в грузинский клуб

Нападающий молодежной сборной Азербайджана по футболу Юсуф Мехтиев сменил клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба "Колхети-1913", футболист достиг соглашения с командой из Поти, выступающей во втором по силе дивизионе чемпионата Грузии.

Мехтиев остается в Грузии после завершения выступлений за "Мешахте". В составе этого клуба форвард играл на правах аренды.

Новой командой футболиста стал "Колхети-1913", который после 19 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Эровнули лиги 2.

20-летний нападающий является воспитанником тбилисского "Динамо". Согласно данным о регистрации игрока, он присоединился к клубу из Поти в июле 2026 года.

İdman.Biz
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