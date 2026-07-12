Вернидуб попросил "Нефтчи" подписать еще трех футболистов

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб намерен продолжить усиление состава команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, украинский специалист заинтересован в приобретении еще трех футболистов в ближайшее время. Наставник уже подготовил для руководства клуба соответствующий отчет.

Вернидуб, работающий в "Нефтчи" с декабря прошлого года и недавно продливший контракт еще на два сезона, хочет пригласить по одному новичку в защиту, полузащиту и линию нападения.

Бакинский клуб, который выступит в Лиге конференций, этим летом уже усилился одним местным и тремя иностранными футболистами.

В команду вернулся Руфат Аббасов, ранее выступавший за "Шамахы". Новичками "Нефтчи" также стали Густаво Клиcман из португальской "Санта-Клары", Эндрю Гравийон, последним клубом которого была итальянская "Пескара", и Любомир Тупта из греческого АЕЛ.

При этом состав "черно-белых" покинули пять игроков. Из клуба ушли Венсан Абубакар, Эдвин Куч, Кристиан Костин, Мурад Мамедов и Джордан Резабала.