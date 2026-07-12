12 Июля 2026
RU

Вернидуб попросил "Нефтчи" подписать еще трех футболистов

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июля 2026 17:05
24
Вернидуб попросил "Нефтчи" подписать еще трех футболистов

Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб намерен продолжить усиление состава команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sportinfo.az, украинский специалист заинтересован в приобретении еще трех футболистов в ближайшее время. Наставник уже подготовил для руководства клуба соответствующий отчет.

Вернидуб, работающий в "Нефтчи" с декабря прошлого года и недавно продливший контракт еще на два сезона, хочет пригласить по одному новичку в защиту, полузащиту и линию нападения.

Бакинский клуб, который выступит в Лиге конференций, этим летом уже усилился одним местным и тремя иностранными футболистами.

В команду вернулся Руфат Аббасов, ранее выступавший за "Шамахы". Новичками "Нефтчи" также стали Густаво Клиcман из португальской "Санта-Клары", Эндрю Гравийон, последним клубом которого была итальянская "Пескара", и Любомир Тупта из греческого АЕЛ.

При этом состав "черно-белых" покинули пять игроков. Из клуба ушли Венсан Абубакар, Эдвин Куч, Кристиан Костин, Мурад Мамедов и Джордан Резабала.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Форвард сборной Азербайджана перешел в грузинский клуб
15:36
Азербайджанский футбол

Форвард сборной Азербайджана перешел в грузинский клуб

Юсуф Мехтиев продолжит карьеру в составе "Колхети-1913"

"Имишли" может проводить домашние матчи в Евлахе
11 Июля 18:13
Азербайджанский футбол

"Имишли" может проводить домашние матчи в Евлахе

Клуб близок к соглашению по использованию городского стадиона
Матч "Карабаха" стал самым посещаемым в еврокубках на этой неделе
11 Июля 17:59
Азербайджанский футбол

Матч "Карабаха" стал самым посещаемым в еврокубках на этой неделе

Игра с "Вестри" собрала на трибунах более 23 тысяч болельщиков
Эхтирам Шахвердиев продолжит карьеру в "Шамахы"
11 Июля 17:53
Азербайджанский футбол

Эхтирам Шахвердиев продолжит карьеру в "Шамахы"

Бывший футболист "Кяпаза" перейдет в команду Азера Багирова

"Ханкенди" будет проводить домашние матчи в родном городе?
11 Июля 17:33
Чемпионат Азербайджана

"Ханкенди" будет проводить домашние матчи в родном городе?

В клубе рассказали о ситуации со стадионом перед новым сезоном
"Кяпаз" подпишет второго бомбардира Первой лиги
11 Июля 15:33
Азербайджанский футбол

"Кяпаз" подпишет второго бомбардира Первой лиги

Кенет Калунга перейдет в гянджинский клуб

Самое читаемое

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия
10 Июля 14:24
ЧМ-2026

Opta назвала фаворита матча Испания - Бельгия

Суперкомпьютер оценил шансы команд перед четвертьфиналом ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
10 Июля 02:04
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Франция победила Марокко и вышла в полуфинал - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В 1/2 "трехцветные" встретятся с победителем пары Испания — Бельгия
Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко
10 Июля 14:54
ЧМ-2026

Холанд раскритиковал судейство в матче Франция - Марокко

Норвежский форвард возмутился долгой паузой перед пенальти Мбаппе

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026
11 Июля 01:00
ЧМ-2026

Испания вырвала победу у Бельгии и вышла в полуфинал ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Луиса де ла Фуэнте в концовке дожала бельгийцев и теперь поспорит с Францией за путевку в финал