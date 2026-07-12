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Торал Байрамов рассказал, как футбольные термины звучат на азербайджанском языке - ВИДЕО

Азербайджанский футбол
Новости
12 Июля 2026 20:50
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Торал Байрамов рассказал, как футбольные термины звучат на азербайджанском языке - ВИДЕО

Защитник турецкого футбольного клуба "Бурсаспор" Торал Байрамов дал интересное интервью каналу Bursasporluyuz TV.

Как сообщает İdman.Biz, у игрока сборной Азербайджана спросили, как на азербайджанском языке звучит ряд футбольных терминов, используемых в турецком.

Напомним, что этим летом Торал Байрамов покинул "Карабах" и перешел в "Бурсаспор". Игрок сборной Азербайджана подписал с турецким клубом трехлетний контракт.

25-летний футболист выступал в основном составе агдамского "Карабаха" с 2020 года. В составе команды он пять раз становился чемпионом Азербайджана и дважды выигрывал кубок страны.

İdman.Biz
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