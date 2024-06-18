Первая жеребьевка сезона в Лиге Чемпионов

Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

İdman.biz сообщает, что в сезоне 2024/25 28 команд образовали 14 пар.

На церемонии также стал известен соперник албанской «Эгнатии», за которую выступает азербайджанский футболист Замик Алиев. В первом туре ей предстоит встретиться с клубом Боснии и Герцеговины «Борац».

Первые игры этого этапа пройдут 9-10 июля. Ответные встречи состоятся 16-17-го.

Первый квалификационный раунд

«Слован» - «Струга».

ТНС – «Дечич»

«Борац» — «Эгнатия»

«Хамрун» — «Линкольн»

«Баллканы» – «Санта-Колома»

«Флора» — «Целье»

«Клаксвик» — «Дифферданж»

"Паневежис" - ХИК

РФШ – «Ларне»

«Викингур» — «Шемрок Роверс»

«Виртус» — «Стяуа»

«Лудогорец» – «Динамо» Бт.

«Ордабасы» — «Петрокуб»

«Динамо» Мн – «Пюник»

Отметим, что чемпион Азербайджана "Карабах" начнет борьбу со II этапа квалификации.

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