Первая жеребьевка сезона в Лиге Чемпионов

Состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
İdman.biz сообщает, что в сезоне 2024/25 28 команд образовали 14 пар.
На церемонии также стал известен соперник албанской «Эгнатии», за которую выступает азербайджанский футболист Замик Алиев. В первом туре ей предстоит встретиться с клубом Боснии и Герцеговины «Борац».
Первые игры этого этапа пройдут 9-10 июля. Ответные встречи состоятся 16-17-го.
Первый квалификационный раунд
«Слован» - «Струга».
ТНС – «Дечич»
«Борац» — «Эгнатия»
«Хамрун» — «Линкольн»
«Баллканы» – «Санта-Колома»
«Флора» — «Целье»
«Клаксвик» — «Дифферданж»
"Паневежис" - ХИК
РФШ – «Ларне»
«Викингур» — «Шемрок Роверс»
«Виртус» — «Стяуа»
«Лудогорец» – «Динамо» Бт.
«Ордабасы» — «Петрокуб»
«Динамо» Мн – «Пюник»
Отметим, что чемпион Азербайджана "Карабах" начнет борьбу со II этапа квалификации.
İdman.biz