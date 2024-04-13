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Гурбан Гурбанов - 52!

Футбол
Новости
13 Апреля 2024 11:24
Гурбан Гурбанов - 52!

Сегодня свой день рождения отмечает главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов.

İdman.biz сообщает, что футбольному специалисту, который родился 13 апреля 1972 года в селе Ашагы Тала Загатальского района, исполняется 52 года.

Член исполкома АФФА, вошел в историю азербайджанского футбола и как футболист и как тренер. Гурбанов, выступавший на позиции нападающего в период, охватывающий 1990-2005 годы, выступал за "Дашгын", "Туран", "Кюр-Нур", "Нефтчи", "Интер", грузинский "Алазани" и российские "Динамо" (Ставрополь), "Факел", "Балтика" и "Волгарь". Форвард 4 раза завоевал звание чемпиона страны, 1 раз - обладателя кубка, а также лучшего бомбардира чемпионата с 34 голами в сезоне 1996/97.

Гурбанов, забивший 115 голов в чемпионатах Азербайджана, является 4-м лучшим бомбардиром за 32-летнюю историю соревнований. Нападающий, забивший 14 голов в 68 матчах за сборную, является самым результативным игроком команды. В 2005 году специалист, начавший работать спортивным директором в "Интере", в 2006-07 сезоне стал главным тренером "Нефтчи".

Самые большие исторические успехи Гурбанова связаны с "Карабахом", которым он руководит с лета 2008 года. Под его руководством агдамский клуб 10 раз завоевал титул чемпиона Азербайджана и 5 раз - национальный кубок. Команда Гурбанова 10 раз подряд выходила в групповой этап еврокубков. В сезоне 2017/2018 "Карабах" стал первой командой, сделавшей это в Лиге чемпионов.

Команда Гурбанова вышла в плей-офф Лиги конференций в сезонах 2021/22 и 2022/23, а в сезоне 2023/24 - Лиги Европы, а в этом году вышли в 1/8 финала в последнем турнире. В сезоне 2017-18 работал главным тренером сборной Азербайджана. Отметим, что Гурбанов, являющийся заслуженным тренером с 2011 года, в 2022 году был награжден президентом Ильхамом Алиевым орденом Славы за заслуги перед развитием азербайджанского футбола.

İdman.biz

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