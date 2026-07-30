"Кайрат" вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

Казахстанский "Кайрат" пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов сезона-2026/27.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном матче второго квалификационного раунда алматинская команда принимала кипрскую "Омонию" на Центральном стадионе Алматы и одержала победу в основное время со счетом 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил нападающий хозяев Эдмилсон после передачи Луиса Маты.

Поскольку первый матч завершился победой "Омонии" со счетом 1:0, по сумме двух встреч было зафиксировано равенство. В дополнительное время команды не смогли отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался "Кайрат" - 6:5.

Отметим, что на 26-й минуте нападающий "Омонии" Андроникос Какуллис получил прямую красную карточку. А на 111-й минуте защитник Сену Кулибали был удален за вторую желтую карточку, и кипрский клуб завершал матч вдевятером.

В третьем квалификационном раунде "Кайрат" встретится с победителем пары "Левски" - "Университатя Крайова".