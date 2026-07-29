УЕФА выступил с новым заявлением по поводу планов Инфантино

УЕФА вновь выступил с заявлением в связи с планами ФИФА продать часть коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

Как сообщает İdman.Biz, в заявлении европейского футбольного союза содержится реакция на решение ФИФА установить для национальных футбольных ассоциаций крайний срок для поддержки этого предложения.

"Сегодня мы узнали, что ФИФА установила для ассоциаций крайний срок, в течение которого они должны поддержать ее предложения, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано. Это все, что нужно знать об этом плане", - говорится в заявлении УЕФА.

В организации отметили, что обсуждения с представителями футбольного сообщества свидетельствуют о серьезном и растущем недовольстве этой инициативой ФИФА.

"Развитие футбола должно осуществляться с учетом интересов всех сторон - национальных ассоциаций, клубов, лиг, футболистов и болельщиков. ФИФА не может и дальше использовать наш футбол для обогащения себя и своих друзей. Мы способны развивать футбол правильно. Сейчас настало время сосредоточить внимание на национальных ассоциациях, клубах, лигах, футболистах и болельщиках", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что ранее УЕФА уже критиковал потенциальные планы ФИФА по передаче части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам. В европейском футбольном союзе считают, что модель управления футболом и его ценности не должны строиться исключительно на коммерческих интересах.