Определился соперник "Сабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Завершилось противостояние второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между польским "Лехом" и датским "Орхусом", сообщает İdman.Biz.

В первом матче, состоявшемся в Дании, победу со счетом 4:1 одержали гости. Однако в ответной встрече "Орхус" сумел отыграть это отставание. Основное время завершилось со счетом 3:0 в пользу датчан. В овертайме команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказался "Орхус" - 4:3.

Таким образом, соперником "Сабаха" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет датский "Орхус".