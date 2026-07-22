Главный тренер ЦСКА: "Сделаем все возможное для победы"

"Мы готовы к матчу. Постараемся показать хорошую игру".

Как сообщает İdman.Biz, об этом главный тренер болгарского ЦСКА (София) Христо Янев заявил на пресс-конференции перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против "Карабаха".

Специалист отметил, что несколько его футболистов пропустят встречу из-за травм.

"Мы посмотрели все матчи "Карабаха" и хорошо изучили соперника. Знаем, что нам предстоит сыграть против сильной команды. Мы серьезно готовились к этой встрече и постараемся продемонстрировать на поле свои лучшие качества. Какая команда окажется сильнее, увидим завтра. В нашей команде хорошая атмосфера. Выступление в Лиге Европы - огромная мотивация для каждого футболиста и тренера. Лучшего стимула и быть не может. Мы всегда стремимся выйти в следующий раунд и сделаем для этого все возможное. Конечно, наша главная цель - победа", - сказал Янев.

Отметим, что матч "Карабах" - ЦСКА состоится 23 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Встреча начнется в 20:00.