Серхио Бускетс может начать тренерскую карьеру в системе "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может войти в тренерский штаб второй команды каталонского клуба, где будет работать под руководством Жулиано Беллетти.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, в "Барселоне" положительно оценивают возможность приглашения бывшего футболиста, несмотря на отсутствие у него тренерской лицензии.

В прошлом сезоне вторая команда "Барселоны" заняла шестое место в четвертом дивизионе чемпионата Испании.

Перед переходом в "Интер Майами", где он завершил игровую карьеру, Бускетс на протяжении 15 сезонов выступал за "Барселону". За это время он провел 840 матчей, забил 19 голов и отдал 62 результативные передачи.

На клубном уровне Бускетс завоевал 35 трофеев: девять титулов чемпиона Испании, по семь Кубков и Суперкубков Испании, по три трофея Лиги чемпионов УЕФА, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира ФИФА, а также по одному титулу регулярного чемпионата MLS, Кубка лиг Северной Америки и Кубка MLS.

За сборную Испании Бускетс провел 143 матча, забил два мяча и отдал девять результативных передач. В ее составе он стал чемпионом мира 2010 года и победителем чемпионата Европы 2012 года.