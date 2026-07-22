MLS расследует возможные нарушения при переходе Каземиро в "Интер Майами"

MLS начала расследование в отношении "Интер Майами" в связи с возможными нарушениями правил при переходе бразильского полузащитника Каземиро.

Как сообщает İdman.Biz, лига подозревает, что клуб мог нарушить регламент, запрещающий вмешательство в переговоры по игроку.

По имеющейся информации, первоначальное право на ведение переговоров с футболистом принадлежало "Лос-Анджелес Гэлакси". Размер возможной компенсации клубу будет определен после завершения расследования.

Ранее "Интер Майами" официально объявил о подписании Каземиро. Бразилец заключил контракт до лета 2027 года с возможностью продления до 2029 года.

В прошлом сезоне Каземиро выступал за "Манчестер Юнайтед", где провел 33 матча, забил девять голов и помог команде занять третье место в чемпионате Англии и квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА. Ранее в составе "Реала" он пять раз выигрывал Лигу чемпионов, а за сборную Бразилии провел 91 матч.