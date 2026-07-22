Федеральное бюро расследований США (ФБР) задержало президента Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапию в аэропорту Нью-Йорка после финала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, у главы организации и других представителей аргентинской делегации были изъяты компьютеры и мобильные телефоны.

По имеющейся информации, Тапиа должен дать показания 30 июля в окружном суде Южного округа штата Флорида.

Сообщается, что следственные действия проводятся в рамках расследования, связанного с финансовыми и коммерческими операциями, имеющими отношение к AFA.

Напомним, в финале чемпионата мира сборная Аргентины уступила Испании со счетом 0:1. Испанцы во второй раз в истории стали чемпионами мира, тогда как сборная Аргентины является трехкратным победителем турнира.