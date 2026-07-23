"Манчестер Юнайтед" связался с "Реалом" по поводу Тчуамени

"Манчестер Юнайтед" все еще проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Орельену Тчуамени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Самюэля Лакхерста, руководство английского клуба уже связалось с "Реалом" по поводу возможного трансфера французского хавбека.

По информации источника, в "Манчестер Юнайтед" не считают вопрос с новым контрактом Тчуамени с мадридским клубом окончательно решенным, поскольку официального объявления о продлении соглашения пока не последовало.

Отмечается, что 26-летний француз является одним из главных кандидатов на усиление средней линии "Манчестер Юнайтед", который продолжает поиски опорного полузащитника после ухода Каземиро. Вместе с тем в "Реале" по-прежнему рассчитывают сохранить Тчуамени, а сам футболист, по данным испанских СМИ, близок к подписанию нового контракта до 2031 года.