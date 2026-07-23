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Пау Кубарси стал самым дорогим защитником мира

Футбол
Новости
23 Июля 2026 01:16
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Пау Кубарси стал самым дорогим защитником мира

19-летний защитник сборной Испании и "Барселоны" Пау Кубарси вместе с французом Вильямом Салиба стал самым дорогим футболистом мира на своей позиции.

Как сообщает İdman.Biz, аналитический портал Transfermarkt после чемпионата мира 2026 года повысил его рыночную стоимость на 20 миллионов евро - до 100 миллионов евро.

Ранее ФИФА признала Кубарси лучшим молодым игроком чемпионата мира 2026 года. Защитник принял участие во всех восьми матчах турнира, а сборная Испании пропустила лишь один мяч и в финале обыграла Аргентину со счетом 1:0, завоевав чемпионский титул.

İdman.Biz
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