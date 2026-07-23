Во Франции назвали дату объявления о назначении Зидана главным тренером сборной

Федерация футбола Франции (FFF) в ближайшие дни официально объявит о назначении Зинедина Зидана главным тренером национальной сборной, сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe.

Презентация 54-летнего специалиста запланирована на 28 июля. Не исключено, что по случаю его назначения состоится пресс-конференция, однако она может пройти и позднее.

Ожидается, что к августу Зидан полностью сформирует свой тренерский штаб. Его помощниками станут Давид Беттони и Хамиду Мсаиди. Также в штаб могут войдут тренер по физической подготовке Грегори Дюпон, бывший голкипер сборной Франции Фабьен Бартез и экс-полузащитник национальной команды Бернар Диомед.

Кроме того, Федерация футбола Франции намерена увеличить число женщин в структуре тренерского и административного штаба сборной.

Отмечается, что руководство FFF планировало организовать церемонию в честь Дидье Дешама, возглавлявшего национальную команду на протяжении 14 лет, однако специалист не откликнулся на это предложение.