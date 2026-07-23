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Стало известно, сколько Дэвид Бекхэм заработал во время ЧМ-2026

Футбол
Новости
23 Июля 2026 00:28
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Стало известно, сколько Дэвид Бекхэм заработал во время ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Англии и совладелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм во время чемпионата мира 2026 года заработал около 25 миллионов долларов благодаря участию в рекламных кампаниях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, экс-капитан сборной Англии принял участие как минимум в рекламных кампаниях 11 брендов.

По данным издания, доход Бекхэма превысил заработок певицы Шакиры, который оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

В чемпионате мира приняли участие 48 национальных сборных. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В финале сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и стала чемпионом мира.

İdman.Biz
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